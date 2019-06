Mercato Roma, dalla Turchia: il fratello di Kolarov a colloquio col presidente del Fenerbahce

In Turchia sono sicuri: Aleksandar Kolarov è a un passo dal trasferimento al Fenarbahce. Nonostante le smentite arrivate nei giorni scorsi, la stampa turca insiste e pubblica delle foto che ritraggono il fratello del terzino della Roma, Nikola, a colloquio con il presidente del club Ali Koç. L’occasione è la partita di playoff di basket della Super League turca tra lo stesso Fenerbahce e l’Anadolu Efes: la pallacanestro è una grande passione dei fratelli Kolarov, che in comune con la squadra turca hanno anche un’altra cosa. A capo del Fenerbahce degli italiani Melli e Datome c’è infatti Obradovic, che secondo il portale Fotomac avrebbe anche parlato già con Kolarov per dargli dei consigli su Istanbul. Il club gialloblù avrebbe pronto un contratto di 2 o 3 anni con ingaggio da 2,7 milioni a stagione.