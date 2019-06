Mercato Roma, clamoroso dalla Turchia: Kolarov a un passo dal Fenerbahce, mancano solo le firme

Clamoroso dalla Turchia. Aleksandar Kolarov è a un passo dal Fenerbahce, almeno stando a quanto riportato dal da sabah.com. La notizia in questione parla di un accordo di massima raggiunto tra il club gialloblù, il terzino serbo e la società giallorossa. Di recente si è quindi tenuto un incontro tra tutte le parti in causa che a quanto pare ha dato esito positivo dopo aver risolto tutti i dettagli. Ora – continua il portale turco – mancherebbero addirittura solo le firme per chiudere l’operazione. Niente Inter o Stella Rossa, dunque, per Kolarov, che sembra prendere la vita della Turchia. Secondo la stampa locale al 33enne serbo è stato proposto un biennale da 2,8 milioni a stagione.

Non solo, il Fenerbahce avrebbe messo le mani anche su Max Kruse: l’offerta di 2 anni proposta all’attaccante del Werder Brema è stata accettata e ora si tratta solo di ratificare il tutto quando la dirigenza sarà al gran completo dopo le vacanze. Il calciatore classe ’88 è stato accostato spesso anche alla Roma negli ultimi tempi, come possibile erede di Dzeko.