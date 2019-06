Benitez: “Sono aperto a nuove possibilità. Non so quale sarà il mio futuro”

Rafa Benitez conosce bene la Serie A, avendo allenato sia davanti al mare di Napoli, sia sulla sponda interista del naviglio. Attualmente il tecnico spagnolo sta cercando di capire cosa succederà con il Newcastle, ma una delle possibili destinazioni potrebbe essere proprio la Roma, visti i contatti tra le parti confermati la scorsa settimana. Benitez è tornato a parlare del suo futuro direttamente da Madrid, dove assisterà questa sera alla finale di Champions tra il ‘suo’ Liverpool e il Tottenham. Queste le parole rilasciate a calciomercato.it:

L’anno prossimo continueremo a vederla con i Magpies?

“In questo momento preferirei non parlarne”.

In futuro le piacerebbe tornare a lavorare in Serie A?

“I miei amici mi hanno riportato diversi rumors: il calcio italiano mi piace, questo è chiaro, ma oggi non so cosa accadrà. Seguo tantissimo la Serie A, continuo ad essere in contatto con diversi calciatori con i quali ho lavorato lì: conservo un bellissimo ricordo di quegli anni”.

Si parlò anche di lei per un ritorno proprio al Napoli?

“Beh, avevo un contratto con il Newcastle ed ero contento lì, anche perché la mia famiglia in Inghilterra ci sta benissimo. Ora sono aperto a nuove possibilità, non so cosa accadrà nei prossimi mesi, ma ovviamente adesso il Napoli è felice con Ancelotti, che è un grande e sta facendo benissimo. Senza dubbio, Aurelio sarà soddisfatto del suo lavoro”.