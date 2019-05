Mercato Roma, confermati i contatti con Benitez. Lo spagnolo aspetta però il rinnovo

Tra i tanti nomi fatti in questo ultimo periodo per la panchina giallorossa c’è stato quello di Rafa Benitez, Una voce confermata anche dal portale di riferimento dell’area di Newcastle, The Chronicle, secondo cui sia la Roma sia il Marsiglia avrebbero avuto dei contatti diretti con l’ex allenatore del Napoli. La priorità di Benitez sarebbe però quella di rimanere in Inghilterra: lo spagnolo avrebbe infatti chiesto ai bianconeri la possibilità di avviare un nuovo ciclo e sarebbe ancora in attesa di una risposta della dirigenza britannica.