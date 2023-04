Torino, Juric: “Sono fiducioso per le prossime 10 partite”

"La squadra meritava di vincere, abbiamo creato tanto ma non siamo stat cinici. Dopo mezz'ora giocata in quel modo, andare in svantaggio non facile. Abbiamo rialzato la testa e trovato il pareggio, poi abbiamo avuto altre due o tre palle per poter vincere. Loro sono una buona squadra con grande qualità ed è un peccato aver pareggiato ma sono soddisfatto della prestazione" dice Ivan Juric a SkySport al termine di Sassuolo-Torino..