Solskjaer chiarisce: “Rispetto la Roma, a casa ho le maglie di Totti e De Rossi”

"La mia dichiarazione era subito dopo la partita con il Granada, ero solo sollevato di aver superato il turno. Ovviamente ho guardato le loro partite, ma non li avevo analizzati a fondo tanto da dargli il giusto rispetto". Ole Gunnar Solskjaer ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa, provando a fare chiarezza sulla frase che ha scatenato i tifosi della Roma ("Non li conosco, non li ho visti giocare"). Il tecnico del Manchester United, ha provato a metterci una pezza: "È un club fantastico, con una grande storia. Anzi, a casa ho due splendidi oggetti, la maglia di Totti e quella di De Rossi. Ce le siamo scambiate e sono firmate. Conosco la storia, sono al corrente della qualità, li abbiamo seguiti la scorsa stagione anche perché ci stava giocando Smalling. Poi l'hanno acquistato e l'abbiamo seguiti meno, ma ovviamente li abbiamo analizzati a fondo dal sorteggio. Siamo pronti ad affrontarli, non c'è stata alcuna mancanza di rispetto, ho molto rispetto per loro". Ieri alcuni tifosi hanno affisso dei volantini fuori da Trigoria con la sua faccia e le parole, per provare a caricare i giocatori.