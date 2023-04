Serie A, Bologna-Juventus 1-1: i bianconeri restano a +3 sulla Roma

Al Dall'Ara Bologna-Juventus finisce 1-1. Risultato sbloccato dopo 10 minuti grazie ad un calcio di rigore trasformato da Orsolini per un fallo in area di Danilo sullo stesso attaccante rossoblù. Al 30' calcio di rigore per la Juventus, ma Milik fallisce l'occasione per il possibile 1-1 con il connazionale Skorupski che non si è fatto sorprendere. Poi il centravanti polacco si fa perdonare segnando il gol, del pareggio al 61'. E' il gol che determina il risultato finale. Con questo pareggio la Juventus resta al terzo posto in classifica a quota 60 punti, +3 su Roma, Milan e Inter. Il Bologna raggiunge la Fiorentina a 45 punti.