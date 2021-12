Roma Femminile, domani alle 12.30 il derby al Tre Fontane

Continua la rincorsa alla Juventus e al Sassuolo da parte della squadra di Spugna. Domani la stracittadina contro la Lazio

Domani al Tre Fontane la Roma Femminile scenderà in campo per l'undicesima giornata. Di fronte alla formazione giallorossa ci sarà la Lazio Women. La squadra di mister Spugna occupa momentaneamente il terzo posto in classifica mentre le biancocelesti occupano la penultima posizione. La Roma recupera Corelli, Di Guglielmo e Greggi che si sono finalmente negativizzate. Calcio d'inizio alle 12.30 e diretta TV su Tim Vision.