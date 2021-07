Paulo Sergio: “Mourinho è un vincente, l’uomo giusto per il salto di qualità”

"Mi è dispiaciuto non aver vinto lo Scudetto a Roma, ma non fu una decisione di Capello o di altre persone"

Non ha vinto con la Roma, ma ha lasciato un grande ricordo a tutti i tifosi. Paulo Sergio è stato uno dei brasiliani più forti ad aver indossato la maglia giallorossa. A ReteSport è tornato a parlare della sua ex squadra.

Ricordi della Roma? "Solo belli. Una curva meravigliosa, due grandi sfide contro Juventus e Milan, gare nelle quali segnai. Affrontavo grandi campioni come Maldini e altri. Un campionato straordinario e la Roma si stava strutturando per vincere: gente come Cafu, Candela, Totti, Aldair, Di Francesco e altri, insomma una grande Roma"

Il presidente Sensi? "Ho un ricordo affettuoso, avevo con lui un rapporto bellissimo, è stato un presidente sempre presente, era un grande innamorato della Roma e lo dimostrava ogni giorno. Andai via dopo due anni, i dirigenti del Bayern mi chiamarono perché volevano vincere la Champions League, avevano perso la Coppa contro il Manchester United. E' stata una mia scelta andare in Germania, vincemmo anche il Mondiale per Club, erano 25 anni che i tedeschi non alzavano al cielo una Coppa dei Campioni, certamente a distanza di tempo mi è dispiaciuto non aver vinto lo Scudetto a Roma, ma non fu una decisione di Capello o di altre persone".