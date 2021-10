Il Napoli vince ancora: 3-0 al Legia Varsavia. Stop Manolas, salta la Roma

Gli azzurri chiudono la pratica nel secondo tempo con Insigne, Osimhen e Politano

Il Napoli di Spalletti non si ferma. A tre giorni dalla sfida contro la Roma all'Olimpico i partenopei battono 2-0 il Legia Varsavia nella terza gara di Europa League. Succede tutto nel secondo tempo quando qualche spettro di altro flop cominciava ad aleggiare al Maradona: prima Insigne al 76' con un super gol, poi Osimhen all'80' e Politano al 93' chiudono la pratica e permettono a Spalletti di avvicinarsi nel miglior modo possibile al big match dell'Olimpico. Infortunio muscolare per Manolas, che al 73' esce e dice alla panchina: "Mi sono stirato". In casa Napoli tutto un altro mood rispetto a quello della Roma, sconfitta 6-1 in Norvegia contro il Bodo/Glimt. Domenica ci saranno una squadra con il vento in poppa e una che arriva da una caduta fragorosa.