Caicedo recupera, Milinkovic punta il derby

La Lazio proverà a far rientrare due giocatori importanti in vista del derby di sabato prossimo. Felipe Caicedo già sarà a disposizione contro il Parma mentre Milinkovic-Savic è ancora in dubbio per domani.

Il mister della Lazio Simone Inzaghi tenta di recuperare due pedine importanti in vista del derby. Milinkovic sta rientrando dopo l’operazione al naso ed è in dubbio per domani, mentre Felipe Caicedo giocherà contro il Parma, come riporta Il Messaggero. Per il serbo situazione ancora da monitorare perché al momento appare dolorante dopo l'intervento di domenica. È stata preparata per l'occasione una mascherina di protezione che vorrebbe già utilizzare nel match contro il Parma ma i medici gli consigliano prudenza in modo da essere pronto al meglio per il derby di sabato prossimo.