‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Se Juve e Napoli pareggiano, la Roma ha possibilità per il quarto posto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma e Lazio se la sono complicata da sole la lotta per la Champions. Juve-Napoli si gioca mercoledì, chi vince va in Champions. In caso di pareggio, Roma e Lazio potrebbero fare una volata per la Champions. Ci stiamo avvicinando a fine stagione e vorrei sapere chi è Dzeko, qual è la considerazione che Dzeko ha della Roma e di Fonseca adesso e viceversa, anche per il futuro. Fino a pochi mesi fa era l’equivalente di Ronaldo per la Juventus, le partite anche in maniera un po’ arrogante sceglieva lui quale riposare e invece ora non è così. La domanda è: è finito?”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Sassuolo è salvo da parecchio tempo e la squadra ha poche motivazioni. In più mancano anche i nazionali. La Roma ne deve approfittare per poi pensare all’Ajax perché non può scegliere una competizione o l’altra. Tra Roma e Lazio chi può inseguire la Champions? A conti fatti la Lazio, ha una partita da recuperare, anche se le vedo tutte e due sullo stesso piano. Tutti le mettono fuori io però non escluderei nessuna delle due perché mancano 10 partite. Forse sono le due sfavorite ma non escludo niente”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è a un bivio come un po’ tutte le altre. In Europa League ha un cammino difficile, in campionato forse ha meno difficoltà”.