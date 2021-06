‘RADIO PENSIERI’, SABATINI: “Pellegrini e Cristante più forti di Xhaka”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Rui Patricio in porta? Io allora confermerei Olsen e così risparmi. Non mi sembra un fenomeno, e mi sembra che i nomi che leggo per il mercato della Roma sono giocatori che spostano poco. Xhaka non è meglio dei centrocampisti che la Roma ha attualmente. In giro c'è di meglio".