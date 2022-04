‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Contro il Bodo sarà fondamentale il possesso palla”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Per me è una bocciatura per Zaniolo. Nicolò non è stato in panchina solo al derby, ma già da prima, regolarmente. Quella di questa sera la partita è importante e lui non giocherà, sarà fuori. Non è la partita della vita quella di questa sera. Se non siamo capaci di battere il Bodo\Glimt è preoccupante, dopo se passi quelle saranno allora le partite della vita. È impensabile perdere con 65mila tifosi con una squadra norvegese".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Il Bodo è un po' diventato un incubo per la Roma, soprattutto quel 6-1 psicologicamente ancora pesa. Credo però che stasera la Roma possa superare questo ostacolo anche alla grande partecipazione del pubblico. Sessantacinque mila tifosi è un dato fantastico. Ho paura che la partita stasera si metta un po' sul piano nervoso. A livello tecnico la Roma è superiore, ma potrebbe diventare una battaglia. Se per Zaniolo non è una bocciatura ci va molto vicino. Se non giochi le partite fondamentali della stagione è chiaro che non sei centrale nel progetto. Dopo il match di stasera, Nicolò dovrà affrontare il suo futuro".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma stasera ha una bella occasione per salvare una stagione altalenante. C'è però da superare questi norvegesi un po' indigesti. Mi preoccupano alcuni momenti che la Roma non riesce a gestire. Su questo bisogna lavorarci. Se analizzi le partite di quest'anno te ne accorgi. Ora, però, bisogna concentrarsi su questa partita, senza avere fretta, cercando sempre il possesso. Non è una bocciatura per Zaniolo: è tornato bene con la Salernitana. La formazione che metterà in campo Mourinho è solo quella che gli dà più affidabilità, ma ci sarà spazio anche per lui poi".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): “Vorrei tanto che la presenza numerosa dei tifosi allo stadio sia per merito della squadra, perché leggo invece altre motivi. Vorrei due o tre quattro protagonisti che alla Roma quest'anno un po' mancano. La Roma stasera deve vincerla sulla tecnica, non deve mai innervosirsi, il gol può arrivare anche al 90. Zaniolo non è bocciato ma rimandato al secondo tempo. Può essere un giocatore che scompiglia la partita in corso, ma non è lo stesso ragazzo di prima, ha più muscoli ma gli manca nello scatto. La Conference League se vinci, è un titolo'".