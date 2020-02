‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Atalanta nettamente favorita. Per la Roma il pareggio sarebbe un trionfo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “Le ultime partite sono state troppo negative per non indurre l’allenatore a pensare a qualcosa di diverso. Quattro giocatori nuovi non sono pochi, però devi fare qualcosa e provare. Può diventare un 5-4-1 per limitare le qualità di Gomez e Ilicic, ci vorrà una prestazione tipo Lazio. Con personalità e coraggio, magari anche un po’ di arroganza, altrimenti rischi di subire. Mi aspetto questo tipo di prestazione, non sarà facile ma devi dare un segnale di svolta altrimenti rischi di vanificare tutto”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “Partita difficilissima. La Roma è in emergenza mentre l’Atalanta ha il vento in poppa. La Roma cambia tutto, ma è giusto così perché gennaio è stato disastroso, poco dignitoso per una squadra come la Roma. Fonseca ha il dovere di cambiare, ci sono incognite perenni. Vicino a Smalling credo giocherà Fazio alla fine, la Roma dovrà affrontare il match nella maniera più incredibile possibile, ma anche un pareggio potrebbe essere un risultato importante sperando di riprendersi”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): “Un pareggio sarebbe un trionfo viste le premesse. C’è una differenza di convinzione, forza e qualità importante. Ora credo che l’Atalanta sia favorita in modo netto. Giusto che Fonseca se la giochi tatticamente in modo diverso, è una partita complicatissima e il pareggio sarebbe un risultato eccellente”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino 104.5): “Partita disperata per la Roma, un’altra sconfitta aprirebbe una crisi grande mentre ora è tenuta ancora in vita nei suoi obiettivi. Ci sarebbe un danno economico incredibile in caso di mancata Champions, il pareggio sarebbe prezioso ma credo anche che si aggraverebbe ulteriormente la posizione di Fonseca, già messo in discussione improvvisamente da varie parti. Dopo gli elogi iniziali ora sembra nel pallone, deve spazzare via questi dubbi altrimenti la sua posizione vacillerà”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino 104.5): “L’Atalanta sta molto bene perché Gasperini ha tutti a disposizione, ha l’imbarazzo della scelta soprattutto in avanti. Bisognerà capire su chi vorrà puntare anche in vista della partita col Valencia. Dovrà smentire gli ultimi due risultati interni. E’ uno spareggio per la Champions per l’Atalanta, potrebbero diventare 6 i punti di vantaggio”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104.5): “Sono curioso di vedere in campo Cetin, un difensore che a me piace molto. Quella di Bruno Peres è una bella storia ma non è più quello dei tempi del Toro. Il mio pronostico per Atalanta-Roma? Vince l’Atalanta”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104.5): “Le parole di Petrachi non mi sono piaciute per niente. Il 2020 suo e di Fonseca é da voto insufficiente. Bruno Peres non mi convince, mi aspetto molto dal ragazzino del Barcellona. Domani vince l’Atalanta”.