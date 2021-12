‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Pairetto è scarso, di livello modestissimo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focalari (Radio Radio Mattino 104,5): "Per Roma-Inter tutto dipende dal recupero di El Shaarawy. Per la partita di ieri sera salvo solamente Mourinho: ha cambiato in corsa giocatori e modulo, ma non è riuscito nell'intento. Adesso anche senza Abraham dovrà giocare con Shomurodov e in difesa Smalling, Ibanez e Mancini"

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104,5): "Pairetto è scarso, di livello modestissimo. Ci sono arbitri bravi e anche giovani lui no, lo dimostra nell'ammonizione di Zaniolo - che non è rigore - e nel giallo per Abraham che non ha senso. Il fatto che Pairetto vada arbitrare una partita come Bologna-Roma ti fa capire il livello dell'arbitraggio"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104,5): "La categoria degli arbitri è scarsa, non ne trovi uno giusto sui campi, anche se devo dire che ieri in Bologna-Roma il direttore di gara ha influito poco. La Roma prende gol in tutte le maniere, ed è questo il pericolo maggiore che non ti fa avere equilibrio nelle partite. Ieri un gol assurdo, e non hanno avuto la forza per reagire. E le partite ravvicinate così cambiano il quadro in poco tempo. Vediamo sabato, ma arriva la squadra più in forma del campionato".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104,5): "Mou la deve smettere, non può parlare sempre degli arbitri. L'ammonizione di Abraham non è scandaloso, perché il fallo lo fa anche non volendo. E Karsdorp non si può mettere a fare la rissa nel finale, sapendo di essere diffidato. La Roma ha creato poco. Mourinho quando ha avuto un finalizzatore che segna tantissimo ha avuto delle belle soddisfazioni. Abraham è un buon prospetto, un buon affare, ma non segna tanto eppure nella tattica dipendi molto dall' inglese. Questa altalena Roma non me l'aspettavo, anzi... Mourinho mi dava certezza di continuità di umore e di risultati".