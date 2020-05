‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Il calcio è uno sport televisivo, non è importante che non ci siano i tifosi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Schick si è mangiato un gol che avrei fatto pure io. Molti giocatori non vogliono giocare perché hanno paura di farsi male e ora anche loro sono delle aziende. L’agonista così è colpito al cuore, in Bundesliga ho visto delle amichevoli. Per me così è danza, è come fare l’amore con una bambola gonfiabile”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “È chiaro che il calcio senza pubblico è menomato e sarebbe meglio il contrario. Ma perché dobbiamo pensare che sia meglio niente che così? Abbiamo visto il solito calcio: il Borussia è più forte e ha vinto, il Bayern è più forte e ha vinto. Senza pubblico è diverso, ma non è vero che non sia calcio. Cos’è, rugby? Il primo scalino da salire è il calcio senza pubblico, poi l’altro sarà il calcio col pubblico ma sarà nel 2021. Che facciamo, aspettiamo?”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Era prevedibile che si sarebbe visto un calcio di questo tipo. Il calcio che vedremo sarà molto simile a quello che abbiamo visto in Bundesliga. Il calcio è uno sport televisivo, per chi guarda non è tanto importante che non ci siano i tifosi. Quando il calcio è nato non c’erano i tifosi eppure è andato avanti lo stesso. Juventus-Inter senza tifosi è stata una partita ultravera”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ci sono state alcune modifiche al protocollo ma bisogna vedere se andrà bene ai calciatori. Ora vedo uno spiraglio per poter ricominciare. Tre settimane di preparazione sono poche, i rischi nella ripartenza ci sono. L’atteggiamento delle squadre in Bundesliga ce lo porteremo fino alla fine”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ora voglio vedere cosa faranno i calciatori. Sono stati accontentati dal fatto che non andranno in ritiro, ma si devono dimostrare responsabili con la vita che condurranno, perché quello del calciatore non è un mestiere come un altro. I rischi ci sono, anche infortuni per la poca preparazione fisica, ma un po’ tutti devono cercare di fare un passo indietro, altrimenti i calcio non riparte“.