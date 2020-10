‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Campos? Non serve un consulente se hai un buon direttore sportivo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104.5): “Campos come Baldini? I Friedkin ci sono stati sempre e continueranno ad esserci. Se hai uno che opera da lontano puoi anche accettare la situazione”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104.5): “Pellegrini rischia di fare la fine di Florenzi, con la Roma regista e con la nazionale ala sinistra: la sua vita professionale mi sembra complicata. Campos consulente? Se una società trova un buon direttore sportivo non ha bisogno di consulenti. Il dirigente ha già le conoscenze per muoversi”.

Furio Focolari (Radio Radio – 104.5): “Campos sarebbe un vero consulente, non come Baldini. Paratici non rimarrebbe muto ad eseguire ordini di uno che sta fuori da Roma”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Florenzi alla Roma non lo vedevano, e invece il Mancio lo ritiene un terzino destro e anche ieri ha fatto una bella prestazione. Il Benevento non va sottovalutato, e alla ripresa del campionato c’è sempre qualche rischio dietro l’angolo. Basta guardarsi in giro per capire quanto è importante avere un uomo nell’ombra, che sia capace di organizzare, di guidare, di andare a prendere giocatori con una logica. Nel caso della Roma sembra indirizzata su altre strade, su personaggi che muovo una marea di giocatori e fanno i loro interessi. Così è difficile vedere una costruzione di un progetto a media-lunga durata.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pellegrini è uno che, secondo me, deve trovare il suo ruolo più adatto alle sue caratteristiche, perché è uno che si sacrifica molto e si mette a disposizione, ma ancora non si capisce bene il suo vero ruolo”