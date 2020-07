‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Zaniolo, meglio evitare queste uscite. Smalling? Niente sacrifici per una partita”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Da quanto so io Zaniolo stava fumando una sigaretta elettronica, se volete vi dico anche la marca”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Zaniolo? Era meglio evitare un’uscita del genere. Di questi tempi si deve rischiare il meno possibile, perché il coronavirus non è debellato del tutto. Su Smalling io non ci correrei dietro, lo prenderei più avanti senza spendere troppo. Io non farei sacrifici per una partita, lo lascerei a bagnomaria per poi arrivare a cifre più accettabili”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La cifra per Smalling è alta, ma io lo prenderei subito. Alla Roma uno come lui serve per la sfida contro il Siviglia”.