‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Non basta prendere Sarri, è da potenziare la rosa”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92,7): "La preoccupazione per quanto sarà difficile rimettere in piedi una Roma competitiva, che possa tornare almeno al livello a cui ci eravamo abituati per qualche anno. Questo è il terzo campionato in cui la Roma non è stata competitiva. C'è un percorso di involuzione che si è intrecciato col cambio di proprietà. E' una Roma da potenziare pesantemente e ho paura che passi il concetto più semplice, ossia cambiare allenatore e prendere il Sarri della situazione ma non sarà così. Spero che tutte queste sconfitte stiano accendendo una luce diversa in tutti i ragionamenti che si fanno a Trigoria. Perché se il progetto è tenere i migliori e puntellare la squadra non cambierà niente. Se per rafforzarla c'è bisogno di movimentare la rosa lo si faccia. Non mi sembra che qui ci siano giocatori che ci facciano strappare i capelli in caso di cessione. Questo finale di stagione è frustrante, vedere le partite della Roma è diventato un fastidio. Questo finale deve servire per far aprire gli occhi a tutti. La storia che la Roma andava male perché non c'era il presidente a Trigoria è una cavolata. Meglio se c'è, ma non ti cambia la vita".