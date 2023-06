‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Spero che si trovi uno meglio di Scamacca”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "Io insisto a dire che la Roma debba puntare su Icardi. E non si deve scendere di livello, perché hai bisogno di una certezza e non di un tentativo. Pinto e Mourinho non so cosa hanno in mente perché tanti gol li fanno solo i soliti. Scamacca non mi convince, perché è uno che non ha convinto nemmeno una squadra di seconda o terza fascia della Premier. Io spero che si trovi di meglio ".