‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Con Xhaka il mercato della Roma sarebbe da 7”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104,5): "Xhaka farebbe molto comodo alla Roma, ma quando le cose vanno per le lunghe gli altri non restano a dormire. Se l'operazione non si farà la Roma perderà qualcosa. Shomurodov secondo me è costato troppo".