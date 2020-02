‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Se l’Atalanta indovina la partita la Roma non ha scampo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Solo un sano e robusto catenaccio può salvare la Roma. La Roma deve fare un’impresa, non credo a tutte queste cose come Mancini a centrocampo, con cui la squadra ha giocato meglio. La Roma di gennaio con l’Atalanta non ha scampo. Sulla carta è una partita proibitiva, l’Atalanta poi ha una differenza reti di +30, la Roma +12”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se l’Atalanta indovina la partita non c’è scampo, va a ritmi vertiginosi come nessun’altra. E’ vero che ogni tanto soprattutto in casa sbaglia le prestazioni, magari perché non è attenta agli equilibri e qualche squadra piccola l’ha bastonata. Se va a 6 punti è difficile rubarle il quarto posto, per la Roma serve una grande prestazione che ad ora non sono in grado di immaginare. Mi lasciano perplesso diverse cose, come l’apporto d Dzeko. Serve un grande Pellegrini, che comunque già prima della squalifica era in calo. L’unica cosa che bisogna guardare con fiducia è lo spostamento di Mancini”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Bergamo serve una Roma formato derby, almeno nello spirito, nell’atteggiamento. La squadra è consapevole che rischia molto. La Roma deve fare una partita un po’ più di copertura, per poi cercare di approfittare qualche opportunità. Se ti presenti come a Reggio Emilia, è la fine. Ci vorrà una Roma forte e diversa rispetto alle ultime uscite, credo che si affidi all’esperienza facendo una partita più all’italiana sfruttando gli spazi, magari con un’Atalanta con il pensiero già a mercoledì. Dipende molto dall’approccio, se la riesci a incanalare penso che poi alla fine ci si possa anche accontentare”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Atalanta-Roma è una partita difficile, i padroni di casa pensano un po’ alla Champions e a Bergamo sono più vulnerabili. Serve una Roma operaia per portare a casa almeno un punto. Le assenze di Zaniolo e Diawara sono pesanti. Serve qualcosa di più anche da Dzeko. Stasera dico che finisce pari”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quella di stasera è decisiva per la Roma, è una partita davvero importante. Vedo favorita l’Atalanta, soprattutto per come ho visto la Roma nelle ultime partite. Spero che possa invertire la rotta del suo 2020”.