‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Se l’Udinese mette due pullman davanti alla porta la Roma fatica”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Udinese il problema ce l’ha in avanti. Il problema è De Paul e Lasagna che fanno tanta fatica, se Tudor mette lì un paio di pullman anche la Roma fa fatica. Se trova squadre che ti lasciano giocare la Roma va sul velluto, se trova squadre che si chiudono fa fatica come con Sampdoria e Bologna. Il problema può essere quello e va aggirato alzando il ritmo con giocatori veloci. Spinazzola sta dando continuità, non gioca solo 20 minuti, Veretout sta dimostrando di poterci stare, è solido con qualità e quantità. Fonseca ha bisogno di ritrovare gente che salti l’uomo e faccia i gol, che dia una mano a Dzeko, che ha 34 anni, ha la mascherina e può capitare che non ti risolva la partita. Oggi però nella Roma nessuno fa interdizione, Mancini è una forzatura. Riscatto Smalling? Io aspetterei un attimo di vedere la tenuta. Sta rendendo bene, non ho appunti da fare, ha personalità, ci penserei”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Udinese stava andando bene, ma il 7-1 ti segna. E’ vero che ci saranno tanti tifosi, ma quando prendi 7 gol è un casino. E’ una partita complicata, che la Roma deve vincere, se non dai un segnale importante ora dopo una vittoria tosta come col Milan, da decimata… Se giocano come domenica la vincono. A me Mancini non sembra una forzatura, lo è perché ti mancano i giocatori ma in quella posizione mi soddisfa. Pastore se lo mangiano, con lui c’è una protezione diversa. Pastore ha i ritmi da campionato francese quando gioca col PSG, lui li trasporta in Italia ma è diverso perché ti marcano a uomo e giocano sulle tue debolezze. Deve trovare forma fisica e fiducia, le qualità le ha. Ma non so quante partite possa giocare da titolare quando rientrano gli altri. Smalling lo riscatterei, sulla marcatura ci sta, fa pochi errori e alla Roma serve un giocatore come questo”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Spinazzola ha superato il problema e dovrebbe esserci ancora lui sulla destra, con Kluivert che rientra in attacco e Perotti in panchina. Mancini dei difensori è quello che imposta di più il gioco, portandolo in avanti si libera il posto per Fazio. Sull’argentino punta molto Fonseca, è un uomo spogliatoio, di peso e carisma. Pastore ora deve fare un altro step nel processo di recupero trovando continuità. Lui e Mancini sono due soluzioni che rendono merito a Fonseca, che è riuscito a dare più equilibrio alla squadra. Anche con Borussia e Milan ha concesso e sofferto poco. Smalling è giocatore di personalità, bisognerà vedere anche il Manchester cosa vorrà fare. Smalling ha preso casa a piazza Navona, si è subito ambientato bene”.