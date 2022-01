‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho sta diventando offensivo verso i giocatori”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104.5): “La Roma ha bisogno di incoraggiamenti da parte del suo allenatore e non solo critiche anche quando si vince. Resto stupito da questo atteggiamento, sul mercato la società ha fatto due acquisti. Non riesco a capire queste pubbliche polemiche verso i suoi giocatori. Si rischia che la luna di miele tra i tifosi e Mourinho possa finire”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): “Mourinho sta perdendo il senso del pudore. Sta diventando offensivo verso i suoi giocatori. Se Veretout per lui non può giocare contro le riserve del Lecce c’è qualcosa che non va. Ma per i tifosi della Roma ha sempre ragione lui. Ma cosa ha dato a questa squadra o alle ultime tre. Le altre due lo hanno mandato via”.