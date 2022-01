‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “I soldi dei Friedkin non sono stati spesi bene”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Mi dispiace spezzare il vostro entusiasmo ma ieri è arrivata una brusca frenata su Moutinho: oltretutto è un giocatore verso la fine carriera. Per la questione Diawara non so come finirà ma per adesso la Roma ha fatto solo prestiti non si parla di cessioni. Inoltre i Friedkin stanno dando 6 milioni a Pellegrini e 4 a Mancini: mi sento di dire che i soldi non sono stati spesi bene, nonostante siano tanti. La Coppa Italia è l'opportunità per sognare e costruire, credo che sia giusto puntarci”.