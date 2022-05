‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma deve dimostrare di pensare da grande squadra”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Mourinho secondo me aveva letto in questi giorni che alcuni giocatori del Feyenoord erano infortunati, ed ha voluto far arrivare in Portogallo un po’ di insicurezza, la sua è stata pretattica. La costruzione dal basso è patetica se hai i giocatori non adatto. Il Toro non ti regala nulla, quando ti riduci alla fine non controlli più certe dinamiche. Giocare prima è stato un svantaggio, per i posti in Europa non è un finale di campionato regolare. La Roma deve dimostrare di sapersi comportare da grande squadra”.