‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Roma approfittane, una Juve così non la ritrovi più”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104.5): "La Roma in difesa non sta benissimo, ma una Juve così non la ritrovi più e quindi devi approfittarne e fare risultato. Non si può toppare. Sarebbe anche un bel segnale all'ambiente e al campionato per far capire che è cambiata l'aria rispetto all'anno scorso. E poi ti scrolli da dosso una concorrente".