‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “Mourinho ha ridato autostima a questa squadra”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ieri sera mi ha colpito la maturità della Roma perché è serena anche quando le cose in partita non vanno bene. Ieri non ha fatto un buon primo tempo ma poi nella ripresa hanno meritato la vittoria. Insieme alla Lazio sono le più grandi novità del campionato".