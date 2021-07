‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Zaniolo giocatore speciale, può cambiare la Roma””

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo - 92.7): "La notizia migliore dell'estate della Roma è la forma di Zaniolo, c'è il rischio che dopo un infortunio al ginocchio come quello che ha avuto un giocatore non possa tornare quello di prima. Zaniolo invece sembra tirato a lucido, è un giocatore speciale c'è poco da fare, uno dei pochi che può davvero cambiare la Roma. L'altra notizia importante dalla partita di ieri è la frase di Dzeko, a questo punto non credo che lui dica quella frase se la situazione non è definitiva. Poi il mercato dura un altro mese intero, ma oggi Dzeko mi sembra intenzionato a rimanere. E' un professionista, si sta comportando da professionista ed è rientrato nelle gerarchie per la fascia di capitano. Shomurodov e Azmoun sono compatibili con gli attuali attaccanti della Roma. E un difensore centrale mancino aiuterebbe in questo momento, non mi risulta che Mourinho sia pazzo di Smalling. Su Vina la Roma si è rivolta ad una società finanziaria per comprare il giocatore, oggi funziona così"

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Se la Roma deve dibattere l'argomento Dzeko e privarsi di un giocatore come lui perché ha un contratto troppo alto, anche se manca solo un anno, io credo che non ci siamo proprio. Speriamo che non succeda. Penso che tra Dzeko ed Azmoun ci siano tre categorie di differenza, a favore di Dzeko" Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma ha preso Vina e poi adesso prenderà Xhaka, sta crescendo piano piano, ci vuole pazienza, ci vuole tempo. Mi sembra chiaro l'intento di Mourinho. Un tema importante è il futuro di Dzeko, la situazione che lo riguarda è abbastanza complicata per l'ingaggio che ha. Se arrivasse un'offerta vera secondo me la Roma sarebbe pronto a cederlo, non perché non crede al giocatore, ma perché per l'età e per l'ingaggio Dzeko è un giocatore difficile da sostenere per la società. Su Xhaka la trattativa non è semplice, il problema per la Roma è la forza economica dei club inglesi, loro acquistano a cifre che per noi in Italia sono inimmaginabili, vivono in un'altra dimensione economica. La volontà comune del giocatore e della Roma però è chiara, penso che Xhaka alla fine diventerà un giocatore giallorosso"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il problema la Roma ce l'avrà più in difesa che in attacco. Non so cosa voglia Dzeko, io avrei puntato su un difensore, non pensavo ci fosse il problema attaccante. Con Xhaka la Roma diventerebbe una squadra più pratica, più compatta, d'esperienza, capace di raggiungere obiettivi importanti. A me sembra già che davanti ed in mezzo al campo si possano avere buone sensazioni".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La fase difensiva della Roma sta messa ancora come l'anno scorso, Mourinho deve lavorarci molto. Il resto è una buona squadra e se ci metti dentro anche Xhaka diventa ancora più forte".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "La solidità difensiva della Roma dipende molto da quello che farà Smalling. L'inglese deve recuperare la forma dei tempi belli".