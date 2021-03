‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Per il quarto posto ci sono ancora tante possibilità per tutti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Ajax era la peggiore che poteva capitare. E’ una squadra che ha un’identità, un bravo allenatore e tanti giovani bravi. Io l’avrei evitata. Roma-Napoli è importante, ma non so se è decisiva. Da qui alla fine del campionato ci potrebbero essere due posti in ballo. Ci sono tante possibilità per tutti, anche la Lazio non è fuori. Se la Roma gioca come ha fatto a Kiev può anche battere il Napoli, ma non deve ripetere la prestazione di Parma”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha trovato una squadra forte e sul cammino, dopo, una ancora più forte. Io dico che tra Roma e Ajax la possibilità di passaggio del turno sono 50%. La squadra olandese non è imbattibile, non è più forte come due anni fa. Io mi ricordo l’anno scorso come l’Atalanta fu brava ad andare a vincere ad Amsterdam… Ci si può giocare. Roma-Napoli è decisiva, soprattutto per chi perde. C’è anche la possibilità che se una delle due vince possa lo stesso non entrare poi tra le prime quattro, perché l’Atalanta ora non ha le coppe. Il pari domenica vale poco per tutte e due, la partita va giocata per vincere. E’ una partita che ti da tanti stimoli”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non è l’Ajax forte come un anno fa, ma certo alla Roma poteva capitare di meglio. Questa, però, è una Coppa strana, vedi quello che è successo al Tottenham. La Roma, però, non barte battuta, ma senza farla facile. Roma-Napoli è uno spareggio per la corsa al quarto posto”.