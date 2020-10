‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Non mi convince l’assetto tattico della Roma. Si subisce troppo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio – 104,5): “Friedkin? Credo si stiano appassionando della Roma, cosa che non accadeva prima, con la precedente presidenza, quando si parlava solo di affari. Se continuano così sono destinati a fare grandi cose per la Roma”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La presenza di Friedkin aiuta? Non sappiamo se questo incida. Ma la Roma mi sembra migliore come squadra e come ambiente, e lo si deve anche a loro. Una novità positiva”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino– 104,5): “I Friedkin parlano poco ma sono molto presenti. È una novità assoluta. Stanno prendendo visione di cosa sia il calcio in Italia”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Si vede un senso di appartenenza diverso. La presenza della proprietà è fondamentale. Se la squadra oggi è più compatta credo che dipenda anche da questo.”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non ha ancora trovato la giusta via. Io sono pronto ad elogiarla, ma le mie critiche sono per farla crescere. La classifica non è ottimale, ci sono diversi giocatori che potrebbero dare di più. Mi convincono i senatori, i tre davanti, ma quanto potranno durare? Quello che non mi convince del tutto è l’assetto tattico della squadra. Si subisce troppo. Bisogna avere più certezze e dare meno alibi ai giocatori. La scelta di Florenzi non riesco a capirla fino in fondo”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5):“Le squadre che rimontano e vincono spesso vuol dire che hanno i giocatori bravi. La Roma ha quattro/cinque giocatori tecnico di alta qualità. Fonseca mi piace più quest’anno che l’anno scorso. Mi sembra che abbia le idee più chiare. Per dare un giudizio corretto occorre vedere la Roma a pieno regime, con Smalling. E non dimentichiamo che manca il più forte: Zaniolo”.