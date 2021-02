‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Non capisco cosa abbia da ridere Dzeko. L’assenza di Pellegrini sarà pesante”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.



Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La vittoria più sorprendente di ieri è stata quella della Roma per come si è formata, in un tempo. Credo che l’unico problema sia quello di Dzeko, se è ancora un problema. Non capisco cosa abbia da ridere Edin in tribuna, mah… Ieri Mkhitaryan e Pellegrini tra i migliori, così anche Spinazzola che sulla fascia fa quello che vuole. L’assenza di Pellegrini a Torino sarà pesante. La Roma sta dimostrando di poter fare a meno di Dzeko. La classifica della Roma è molto buona e meritata, vediamo cosa succede contro la Juve: se vince a Torino si può pensare a lottare per il vertice”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma senza Dzeko gioca più tranquilla, perché non ha la necessità di cercarlo e non ha lui che si sfoga quando gliela passano male. La Roma sta facendo bene, è in linea con la forza dell’organico. Purtroppo tutti sono in attesa di una sconfitta per dire quanto manca Dzeko. Il bosniaco quest’anno ha dato l’apporto di un giocatore medio. La squadra sta facendo bene anche e soprattutto per merito del tecnico. Ieri solo qualche piccola sbavatura in difesa”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma senza Dzeko ha solo da perdere, perché lui è un gran bel giocatore e i numeri lo dimostrano. La Roma è al terzo posto, quest’anno mi ha sempre convinto. Le prospettive sono eccellenti soprattutto se recupera uno come Dzeko. Ieri i giallorossi hann dominato la partita, ora devono confermare questo. La squadra e il tecnico non meritano giudizi netti ad ogni partita. Credo molto nella Roma. Domenica Juve-Roma è da tripla”.