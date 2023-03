‘RADIO PENSIERI’, DAMASCELLI: “Mourinho cercato dai top club? Solo propaganda”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): "Le tante voci su Mourinho? La Roma credo fosse preparata. Lui quando vuole cambiare utilizza anche queste situazioni, avvalendosi del suo peso mediatico. Tutti lo vogliono, ma in realtà a Madrid hanno fatto sapere che non lo prendono, a Parigi parlano di tutti e di Mou parlano più che altro in Portogallo. Quando è venuto alla Roma è perché l’offerta gli è arrivata solo dalla Roma".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): "Mourinho dal 2013 ha fatto spendere 740 milioni ai club, con due esoneri e tre coppe. Nonostante questo c’è una propaganda che dice che lui è cercato e ricercato dai grandi club. Lui parla bene il francese, la Ligue 1 e la Bundesliga sono gli unici campionati che non ha frequentato. In Germania non ci pensano neanche, in Francia forse sono gli unici a poter abboccare. A meno che non scelga di andare nel Portogallo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io spero che Mourinho continui per tanti anni con la Roma, sarebbe meglio così. Ma le cose, però, non vanno fatte per forza, se non ci sono le condizioni si guarda in giro, ci sono tanti allenatori in giro. Mourinho fino ad ora ha fatto benissimo sotto tanti aspetti, trofei, ambiente, gruppo. Quando si capirà dove può andare Conte sapremo cosa succederà su altre panchine importanti. Mi è stato detto che Gasperini potrebbe lasciare Bergamo, quindi è tutto indivenire. Ma il primo punto è Conte".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il fatto che i Friedkin non chiamano Mourinho vuol dire che o sono già d'accordo per continuare il prossimo anno o che va via, perché una stagione non si prepara da giugno, diventa troppo tardi".