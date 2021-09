‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Mou cura tutto, dentro e fuori dal campo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio 104,5): "Mourinho sta forgiando bene la Roma e questo spiega alcune vittorie. Sotto molti aspetti Mou è il numero uno, cura tutto dentro e fuori dal campo. Andare sotto la curva Sud è una cosa importante per la tifoseria. L’inizio di stagione è sotto gli occhi di tutti".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ben vengano le iniziative come la cena di ieri sera, soprattutto ad inizio stagione. Io credo che Mourinho sia ben concentrato su quello che deve fare e quello che non deve fare in campo".