‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Samp fa fatica, la Roma non avrà problemi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Chiunque prende Gomez fa un salto di qualità, compresa la Roma”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “I Friedkin non sono sprovveduti, ve lo dico io, con la Roma lanciata tra i primi posti in classifica, Dzeko non lo venderanno”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma alla ripresa affronta la Sampdoria, un avversario rognoso con Ranieri che si mette lì dietro, si copre e poi riparte. Ha fatto soffrire tante squadre forti. Calafiori? Ancora non ha dimostrato tanto, ma mi pare già pronto”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Sampdoria alterna buone a brutte prestazioni, fa fatica, per la Roma non ci dovrebbero essere problemi visto che i giallorossi contro questo tipo di squadre vanno sempre sul velluto. “.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tra le romane io dico che alla ripresa la partita più difficile ce l’ha la Lazio a Genova contro la squadra di Ballardini, uno che lì fa sempre bene. La Sampdoria aveva iniziato benino ma adesso si è un po’ adagiata ad essere decima/undicesima in classifica. Quando manca Spinazzola c’è Calafiori, può starci. Fonseca a volte, a mio avviso, tiene fuori i giovani anche per far star buoni quelli più grandi dello spogliatoio”.