‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma per ora è più debole dell’anno scorso”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo - 92.7): “Senza la garanzia della cessione di Ibanez è abbastanza complicato arrivare a Morata. A me parlano di una richiesta di prestito da parte della Roma, a fronte di un'offerta dell'Inter di 16 milioni rifiutata dall'Atletico Madrid. Io la parola fine, fino a quando Morata non diventa un giocatore dell'Inter o della Juve, non la metto. Il problema è che se non prendi lui, non vedo altre soluzioni dello stesso livello, e credo sia questo ciò che mette più in ansia i tifosi".

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104.5): “Alla Roma servono tanti gol, almeno 20 in più rispetto all'anno scorso. Morata secondo me potrebbe fare bene anche a Belotti. Io non credo che la Roma sia in grado di arrivare addirittura a due centravanti. L'attacante è una priorità, ma non è l'unica... Morata è un perfetto comprimario, e può fare da sostegno a Dybala, da cui la Roma ha dipeso, dipende e continuerà a dipendere anche il prossimo anno".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104.5): “Io sono d'accordo col bomber (Pruzzo ndr), per me la Roma è più debole dell'anno scorso. Io lo dico ora, per me Kumbulla se sta in forma è più forte di N'Dicka. Il problema grosso è il centravanti, perché oltre quello che dovrebbe arrivare c'è grande difficoltà con quelli che si hanno a disposizione. Belotti l'anno scorso non ha fatto neanche un gol... E l'assenza di un attaccante si sarebbe sentita anche con Abraham in rosa. In Serie A non c'è nessuno che si è veramente rinforzato col mercato".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104.5): “La Roma ha preso 3 giocatori, ma il giudizio sul suo mercato dipenderà completamente dalla seclta del nuovo attaccante titolare. Morata non mi fa impazzire. Non è mai stato in un club pìu di due anni, ha sempre fatto il comprimario. Per me la Roma ha bisogno di altro".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104.5): "Ok il centrocampista, ma la Roma non ha ancora l'attaccante titolare. Io non so se effettivamente c'è la possibilità di arrivare a Morata, che può andare davvero in qualsiasi club. Rispetto all'anno scorso la Roma parte senza Abraham e Zaniolo. La sua cessione è passata davvero sotto traccia... Faccio fatica a pensare a una Roma rinforzata, anzi per me decisamente più debole".