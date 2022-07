‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La Roma fa bene a chiedere tanto per Zaniolo”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "La cifra richiesta dalla Roma per Zaniolo è quella. Se la Juve non accetta pazienza, il calcio è questo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Juve pensa a Zaniolo perché sa di avere Cuadrado a fine carriera e Di Maria solo per un anno e si prepara per il futuro. Ma 60 milioni mi sembrano troppi".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Ribadisco che secondo me la richiesta di 60 milioni per Zaniolo è spropositata. Quella giusta è massimo 35. Fino ad oggi non ha fatto mai campionati esaltanti, seve ancora dimostrare di valere oltre i 50 milioni".