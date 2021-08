‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La rescissione con Pastore è un miracolo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "La rescissione con Pastore è un miracolo. Quello degli esuberi è un problema un po' di tutte le società, prima te li togli meglio è. Pastore e Nzonzi sono stati dei danni pesanti per la squadra e ora per il club. Veretout è uno di quelli che io non toglierei mai dalla mia formazione, la chiamata di Deschamps non mi meraviglia".