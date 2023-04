‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “La lista degli infortunati sta incidendo”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ha due centravanti che non ne fanno uno. Abraham a me piace, ma non riesce a sbloccarsi e Belotti adesso riesce solo a mettere grinta e niente di più".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Gli infortuni incidono molto sulla partita, Llorente si stava dimostrando una valida alternativa, è più affidabile di Ibanez. Senza di lui e Smalling la situazione diventa difficile in un momento delicato della stagione. E poi c'è la situazione di Dybala, che ha sofferto un brutto intervento. E quando Mourinho parla di muscolo che morde Dybala, mi preoccupa. In queste situazioni non deve giocare".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Preoccupa di più la lista degli infortunati che il risultato. Senza Smalling è un 'altra squadra e se ci metti gli altri titolari fuori fai fatica a battere l'Atalanta"

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ieri è stata fuori dalla partita, contro un'Atalanta concentrata. Era uno scontro diretto che poteva consolidare la Roma in una posizione importante in classifica. Mi è sembrata una squadra svogliata e il risultato è stato giusto. Al di là degli infortuni, la prestazione della Roma è stata largamente insufficiente. Mi aspettavo di più".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma si è comportata abbastanza bene. Ora deciderà il calendario, a partire dal prossimo turno con lo scontro incrociato Milano-Roma. La prestazione dei giallorossi? Vedendo i numeri della partita non è stata disastrosa come dice il punteggio. Mi interrogo molto sugli infortuni: l'emergenza non deve diventare alibi".