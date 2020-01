‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Kalinic deve fare quello che ha fatto ieri Piatek”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Staremo a vedere cosa succederà con lo scambio Politano-Spinazzola. Kalinic deve fare quello che ha fatto ieri Piatek, così come mi aspetto di più da Under, non può aver perso tutte le sue qualità che gli si riconoscevano. Il Parma non è un avversario facile. Se salta l’affare Politano la Roma può rimediare con alcune scelte che ha già: penso a Florenzi, alto, a Under o Kluivert. Vincere stasera è importante per ritrovare fiducia e poi andare ad affrontare di nuovo la Juve”

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Io Politano lo prenderei anche come prestito secco, perché la Roma ha bisogno di uno come lui senza Zaniolo. Dzeko a volte può steccare la prestazione, ma non si può certo criticare lui in questa squadra. E’ un giocatore che alla Roma ha dato tanto in questi anni. Sostituire Zaniolo è impossibile, ma secondo me la Roma deve cercare di recuperare a destra un terzino e mettere Florenzi alto”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina – 104,5): “L’Inter già conosceva la cartella clinica di Spinazzola, ed ora ha cambiato idea sul prestito. Credo che dipenda molto dallo scambio Paratici-Petrachi di questa estate con l’arrivo di Spinazzola all’Inter. Ora il ds giallorosso è punto nell’orgoglio”