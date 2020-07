‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Juve-Roma partita inutile, farei giocare solo le seconde linee”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il prezzo e le pretese che vuole Pallotta mi sembrano alte, senza logica. Il Covid19 ha ridimensionato qualsiasi tipo di business. Il Club non ha nulla di più di quello che aveva a dicembre. Il prezzo lo determina il mercato. Juve-Roma? Dico 2”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Juve-Roma partita assolutamente inutile, io lascerei a casa tutti e farei giocare solo le seconde linee. Spero che il cambio di proprietà possa avvenire il prima possibile, facendo contenti tutti, in tempo per preparare una squadra più competitiva di quella attuale”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Far giocare l’Under 23 non è nello stile Juve. Va onorata questa partita che è sempre un match di cartello. Magari può far riposare 4 o 5 titolari… Se dovesse succedere sarebbe una brutta scelta. Per la Roma giocherà Fuzato? E chi è? Nella Roma, se rimane Pallotta, qualche big potrebbe andar via. Ce lo dice la storia”

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “In campo l’Under 23 contro la Roma? Potrebbe essere, d’altronde le due squadre non hanno niente da giocarsi e farebbero bene a tenere da parte i titolari più importanti. Il pronostico? Vince la Juve”.