‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mourinho contro il Milan simile alla gara di Bergamo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Per la partita a San Siro credo che Mourinho farà la stessa impostazione vista a Bergamo. Se fai un risultato del genere devi cercare di replicarlo e fare di tutto per ricreare le stesse situazioni tattiche. La Roma lì ha avuto il 30% di possesso palla ma ha avuto molto più possesso palla. Quello credo che sia l’intento dello Special One. Pellegrini e Ibanez sono quelli che con Mourinho sono migliorati più di tutti”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Villar come vice Brozovic, tutto è possibile, ma non credo l’Inter è una squadra che vince con idee chiare che non si mette a fare i tocchi. Fanno girare la palla veloce senza perdere tempo, quindi questo tipo di giocatori vanno bene in un contesto e meno in altri. La carestia in ruoli come terzino o difensore centrale è notevole; una volta i giocatori titolari che ci sono adesso sarebbero state forse delle riserve. Per Milan-Roma mi aspetto una partita simile a quella di Bergamo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Villar arrivando all’Inter sarebbe in una rosa dove tutto già è sistemato, quindi con Brozovic davanti, non so se sia all’altezza. Non capisco perché darlo eventualmente all’Inter che è prima in classifica, sono sempre dubbi che mi assalgono, ma gli allenatori non sono tutti uguali”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): “Villar può essere il vice all’Inter, e io so che la proposta è in un certo senso, partita dalla Roma. Da come lo ricordo lo scorso anno, perché in questo non si è visto, era un giovane su cui puntare, ma che non fosse un fenomeno si sapeva. Tra Villar-Vecino, il secondo ha delle caratteristiche da rispettare ma ha anche 10 anni in più”.