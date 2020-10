‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “La Roma ha fatto un mercato straordinario”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non darei un voto alto per le cessioni della Roma. Quella di Florenzi non so che vantaggio abbia portato. Kluivert era un giovane lanciatissimo. Per fortuna che è arrivato Smalling. Secondo me è una Roma quasi completa”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma in uscita ha fatto cose straordinarie pur non avendo un ds. Merita un 8. Smalling c’era già, quindi in entrata do un 6,5. Lui e Mkhitaryan facevano parte della rosa dell’anno scorso, quindi non si contano”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha fatto un mercato straordinario, da 8. Manca un terzino destro. Smalling e Mkhitaryan non erano dei giallorossi”.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’operazione Smalling è anti-economica per un club che ha tanti problemi di bilancio, però un difensore così serviva”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il mercato della Roma vale un 7 in pagella. C’è un dubbio sulle fasce, speriamo che Spinazzola regga fisicamente. Non conosco bene Mayoral, ma in attacco c’è da sperare che Dzeko si svegli”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Un voto al mercato della Roma? 6,5. Doveva prendere un esterno, ma la difesa ora è puntellata bene con il ritorno di Smalling e l’acquisto di Kumbula. Non è un organico meraviglioso ma messo su bene”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha lavorato bene con le cessioni. Ottimo il ritorno di Smalling. Se Dzeko gioca come sa e come può, i giallorossi faranno una buona stagione”.