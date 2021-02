‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Fonseca lo terrei un altro anno, è in linea con i progetti della società”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Lo Shakhtar, secondo me, non è un avversario insormontabile. Fonseca lo terrei anche il prossimo anno, perché mi sembra in linea con i progetti della società. Io non impazzisco per lui, però devo dire che sul campo i risultati li sta ottenendo pur con tante problematiche. In vista di Roma-Milan le assenze in casa giallorossa non mi spaventano. La squadra di Fonseca ha molte alternative valide, la vedo favorita perché sta molto meglio del Milan”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il sorteggio? Per il Milan molto difficile, per la Roma un po’ meno. Lo Shakhtar è avversario pericoloso ma più giocabile. Non capisco come mai la Roma non riesca a vincere contro le big, domani ha una grande occasione perché un Milan in un momento così difficile in pochi lo hanno affrontato. Mayoral deve cominciare a segnare nelle partite importanti. Ancora non mi ha convinto, non sono convinto che meriti di essere confermato. Quindici milioni per lui io non li investirei”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io dico che la Roma ha 60% di possibilità di passare il turno, lo Shakhtar 40%. Quella ucraina è una squadra che a me non ha impressionato, buon palleggio ma ha preso anche dieci gol dal Borussia Mönchengladbach. Il Milan è in un momento abbastanza incomprensibile, nel giro di una settimana è passato da squadra molto bella a squadra molto brutta. Prestazioni e numeri in discesa. Se è quello delle partite contro la Stella Rossa, domani sera la Roma è favorita, anche se l’assenza di Dzeko è pesante. Mayoral? Secondo me è uno che per due o tre anni può mantenere il suo valore di mercato, fossi la Roma lo riscatterei. Il mio pronostico per Roma-Milan? Dico 1”.