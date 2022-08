‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Zaniolo sta andando al Tottenham”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Paolo Marcacci (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sapevamo che la possibilità di vendere Zaniolo sarebbe stata sempre 'viva' ma serve il cash per convincere la Roma. La Roma ha difficoltà nel mercato in uscita. Per me il vero Shomurodov non lo abbiamo visto, per me vale di più di quello che si pensa. Bravo Tiago Pinto, ha avuto il giusto tempismo in varie situazioni. I Friedkin hanno dimostrato una forza societaria incredibile, soprattutto negli ultimi mesi".

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104,5): "Se l'offerta del Tottenham per Zaniolo è di 50 milioni la Roma lo può vendere, altrimenti lo tiene. Mourinho non lo vuole vendere, la Roma perderebbe un potenziale campione sul quale ancora lavorare, ma per la proprietà sarebbe una grossa plusvalenza. Shomurodov piace a Bologna e Torino, ma il problema è l'offerta. Se ne arriva una vicina agli 11 milioni con l'obbligo di riscatto, l'uzbeko parte. Villar dovrebbe andare alla Sampdoria, mentre Veretout è già al Marsiglia. I Friedkin hanno rispettato le aspettative: hanno portato un grande allenatore, hanno vinto un trofeo e stanno portando grandi giocatori".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Se la Roma accetta un'offerta per Zaniolo vuol dire che non sono sicuri del valore del giocatore, sia dal punto di vista dei comportamenti che da quello fisico. Gli inglesi offrono queste cifre che per il calcio italiano sono alte, ma per loro no".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mai come in questo momento Zaniolo è sul punto di lasciare la Roma. Magari domani sera, con lo stadio tutto esaurito, i Friedkin si convincono di non far partire Nicolò. Da quanto mi risulta Zaniolo sta andando al Tottenham, trattativa in fase molto avanzata. Conte si è convinto in Israele. La trattativa è in fase molto avanzata. Il club inglese sembra che abbia offerto al giocatore un quadriennale a tanti soldi. La Roma poi cerca un difensore, e ho saputo che voleva Kim quello che poi è andato al Napoli. L'ipotesi Frattesi non è tramontata".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io farei di tutto per non cedere Zaniolo. A meno che arrivi un'offerta clamorosa. Io sono convinto che quest'anno lui può far bene. Io mi preoccupo soprattutto per chi possa venire al suo posto. Belotti non può essere il sostituto".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Se Zaniolo non è incedibile, forse la Roma ha fatto una valutazione complessiva sul ragazzo e sul giocatore, altrimenti i 50 milioni non sono nulla per uno come lui. In Premier hanno speso questa cifra per giocatori molto più scarsi. Per me non è una cifra irrinunciabile".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io ho sempre pensato che 50 milioni per Zaniolo sono una cifra esorbitante, perché ha grosse potenzialità ma fino ad oggi ha fatto vedere poco. La Roma in attacco è abbastanza coperta, e con quella cifra lì puoi prendere una altro grande difensore".