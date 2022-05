‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Dybala con Mourinho lo vedrei benissimo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le...

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Dybala con Mourinho lo vedrei benissimo. D'altronde solo il pensiero che il club fa per portare questo tipo di giocatori è una buona notizia per i tifosi della Roma. Lui è un giocatore che farebbe comodo a tutti. Sarebbe bello se con lui restasse anche Zaniolo. Trovare uno come Zaniolo poi non è facile".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Dybala alla Roma? Sarebbe un grande colpo. La società giallorossa il prossimo anno deve ambire a un posto in Champions. L'argentino è un parametro zero, però costa tanto come ingaggio. E' ovvio che con lui la Roma si rafforza".

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Dybala alla Roma sarebbe un grande colpo. Lui in e Zaniolo out? Il mercato può riservare qualsiasi sorpresa".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Portare Dybala a scadenza è stato un errore grave da parte della nuova dirigenza della Juve. Non so, però, se la Roma può permettersi il suo ingaggio, nel senso che creerebbe un dislivello con il resto dello spogliatoio. Dybala con Zaniolo va bene, senza Nicolò non sarebbe la stessa cosa".