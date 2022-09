‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Contro l’Udinese alcuni titolari hanno deluso molto”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Giovedì giocheranno quelli che hanno giocato meno. In Europa nessuno fa sconti e la Roma deve fare un’ottima prestazione. Mourinho deve intervenire perché gli errori della gara contro l’Udinese non devono capitare di nuovo. Alcuni titolari hanno deluso molto, mi aspetto che giochi Belotti. In mezzo al campo non ci sono molte alternative".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma farà dei cambi per la gara di giovedì. In questo momento è Spinazzola che deve essere la riserva di Zalewski. L’esterno italiano deve tornare in forma”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “A volte gli schiaffi possono rappresentare una svolta. In questa occasione è stata una lezione pesante ma la Roma ha cominciato bene il campionato. Ha dietro la Juventus e l’Inter. Non ho visto in questo campionato un gioco convincente da parte di qualcuno".