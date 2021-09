‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Contro il Sassuolo la Roma vincerà”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "I problemi della Roma con le nazionali ce l'hanno un po' tutti. La Roma deve fare tre punti domenica e ce la può fare. E' una partita che nasconde delle insidie, ma Mourinho sa leggere bene le partite e lo farà anche contro il Sassuolo, anche perché in rosa ha delle alternative che altre squadre non hanno. Diawara non rientra nei piani di Mourinho, si è capito".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Contro il Sassuolo la Roma deve vincere, anche se manca qualcuno. E' una grande occasione perché il calendario inziale della Roma è abbastanza in discesa. La squadra deve entrare in campo per vincere perché è una grande occasione. Il Sassuolo, poi, non è forte come l'anno scorso".