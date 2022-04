‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Mourinho conosce bene la Premier è un vantaggio”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Bisogna stare attenti sarà una partita dura: sarà un ritmo che la Roma potrà soffrire, soprattutto in difesa. Se vai sotto poi è difficile. In trasferta la squadra ha avuto sempre delle difficoltà, anche se mi auguro che non le abbia domani sera. È fondamentale che chi ha giocato in Inghilterra si faccia punto di riferimento per la squadra. Mourinho conosce benissimo la Premier e deve essere un vantaggio, non è una partita impossibile ma non sono ammessi cali di tensione”.